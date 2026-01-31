La coherencia es un elemento natural de la verdad. Cada valoración lleva implícita una autoevaluación inconsciente y automática de nuestra capacidad argumentativa. La voz constituye el amplificador espiritual de las ideas. Quien habla muestra, de forma clara o secreta, las intenciones de su alma. Interpretarlo es descifrar el potencial de su energía cerebral; el espíritu conecta al ser con lo trascendente. ¿Nos vemos en las equivocaciones de los demás? ¿Olvidamos nuestros propios errores?

Los fantasmas de la mediocridad invocan la presencia de los vicios. Entre la espontaneidad y la honestidad existe la razón definidora de la cordura. Los genios no son locos ni los locos pueden ser genios. Cualquier alteración emocional debe ser tratada como lo que es: un síntoma de un problema mayor. Por el bien de la humanidad y el personal, toma tus previsiones y atiende los mensajes de la conciencia.

La distinción de la inteligencia es la memoria. Recordar es un ejercicio cerebral develador de la fuerza del espíritu. El ser adquiere la condición existencial a partir de aquello que es capaz de recordar para fortalecer los pensamientos que moldean el presente desde la exteriorización de su conducta.

Se debe evitar el cambio de personalidad a partir de la condición del contexto. La obligación del líder es fortalecer sus valores para mejorar el entorno o, en todo caso, integrar lo más destacado de ambos para favorecer la situación de la comunidad. Ser implica incluir lo que somos, fuimos y seremos. Sin la consideración de la historia, la realidad se confunde con la ficción, adulterando a la imaginación por el decrecimiento de la inspiración.

La realidad le imprime a las ideas el carácter de la posibilidad. Hablar de frustraciones, miedos, peligros, riesgos y amenazas, sin mostrar la necesidad de superarlas o definir el procedimiento adecuado para resolver los problemas, deja en el receptor una representación clara del emisor: cada palabra cuenta porque las acciones auditan los contenidos.

La ‘Realideología’ es la evolución y el progreso del pensamiento encontrando formas, métodos, prácticas, modelos y sistemas aplicables para resolver problemas locales y universales, procurando satisfacer necesidades por la correlación entre lo que se dice y lo que se hace. Es la marca mostrando su poder creativo. El vigor de la seguridad, la doctrina y la fe ejerciendo su autoridad. La historia contada por la inteligencia.

Supera, renueva, sustituye y cambia, para que evites la esfera de la traición. Mírate y defínete. Declara, decide y gestiona bien: descifra tu propia ‘Realideología’.

