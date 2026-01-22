Barranquilla sigue su desarrollo imparable hacia niveles superiores tal cual las grandes capitales del mundo.

Si hay algo que destacar es la conciliación entre el desarrollo y protección del medio ambiente, en absoluto respeto por los principios, reglas y normas técnicas, que gobiernan todo desarrollo sostenible y planificado, que impulsa a Barranquilla como modelo nacional.

Barranquilla es la capital de la Región Caribe Colombiana, ciudad amable de migrantes, arte, alegría y vientos.

La Puerta de Oro de Colombia es ciudad de puertos, comercio, industria y emprendimiento. Epicentro de educación superior y servicios médicos. No solo es carnaval, junior, río y mar, es todo eso y mucho más. Barranquilla en los últimos años se ha convertido en la ciudad modelo de desarrollo sostenible en Colombia.

Si bien es cierto, algunas cosas nos faltan en el crecimiento como ciudad y sociedad. No es menos cierto, que, sin duda, Barranquilla cada día sube positivamente a otro nivel en su acelerado desarrollo.

Todos en Colombia y algunas personas del exterior, reconocen una nueva e interesante mirada desde el contexto internacional hacia la capital del Atlántico ubicándola como ciudad modelo de inversión pública sostenible.

Obras icónicas como la recuperación de arroyos, caños, la construcción del Gran Malecón del Río Magdalena y la “Luna del Río”, se erigen como modelos a replicar por administraciones de todos los rincones del país.

Hoy día en Barranquilla circulan 80 buses nuevos, 15 padrones y 65 articulados, automotores de última generación que para bien de los barranquilleros renuevan el Parque Automotor de Transmetro.

También en la presente vigencia 2026, circularan 100 vehículos nuevos para el transporte colectivo, buses urbanos, vehículos de última generación tal como los que circulan en las grandes urbes del mundo, mejoraran la calidad de vida de los usuarios del servicio.

Que Barranquilla crece a otro nivel, no es solo un eslogan de la administración distrital, sino que representa la genuina “obsesión” del alcalde Alejandro Char Chaljud, de soñar con el desarrollo sostenible de nuestra ciudad, partiendo en este caso del transporte público concebido como medio expedito del desarrollo de nuestro espacio vital, para que Barranquilla siga a otro nivel.

