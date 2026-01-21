El pasado 7 de enero, OpenAI anunció que, con ayuda de más de 60 médicos de diferentes países, crearon y lanzarán ChatGPT Health, un espacio separado dentro de la plataforma ChatGPT dedicado a ofrecer: Explicaciones personalizadas sobre resultados médicos, preparación para consultas con profesionales de la salud y análisis de datos provenientes de aplicaciones de bienestar, entre otros. Esto, en respuesta a que más de 230 millones de usuarios consultan temáticas relacionadas con preguntas de la salud.

En su comunicado oficial, hacen hincapié que dicho análisis no tiene como propósito la sustitución de la consejería médica ni que los datos proporcionados serán usados para el entrenamiento de sus modelos de inteligencia artificial.

Desde el punto de vista jurídico, los datos de salud se consideran información personal sensible. Por lo tanto, explican que fue desarrollado con protecciones y controles adicionales, de modo que la información contenida en este espacio no puede ser accedida por los chats comunes de ChatGPT. Será interesante el reto jurídico a nivel mundial, para el estricto cumplimiento de las regulaciones de privacidad de datos a nivel mundial como RGPD en Europa, el HIPAA en los Estados Unidos, entre otros. En mi opinión, los dos desafíos legales más destacados serán: ¿A quién se le atribuye la responsabilidad en casos de malas interpretaciones, errores u opiniones contradictorias con las del profesional médico? Y segundo, garantizar que el uso y tratamiento de nuestros datos no se destine a fines comerciales de terceros.

En una primera etapa gradual de su lanzamiento, es necesario inscribirse en la lista de espera. Al parecer, en Latinoamérica y específicamente en Colombia aún no hay una fecha oficial de disponibilidad.

El lanzamiento de ChatGPT Health representa el avance tecnológico relacionado con datos de salud más importante de 2026. Este ayudará a sus usuarios a interpretar e integrar sus preguntas con las observaciones médicas convencionales. Sin embargo, como todo avance, tendremos que esperar cómo va a equilibrarse su uso con el cumplimiento de las leyes de privacidad de los usuarios y que tipo de responsabilidad puede surgir en casos de resultados contradictorios.

