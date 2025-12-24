Barranquilla se ha convertido en la ciudad capital referente a nivel nacional, mostrándose como un verdadero caso de éxito para seguir, en la que, con un extraordinario liderazgo del alcalde y su equipo de gobierno, un trabajo integrado entre el sector público y privado y, una clara visión estratégica, le ha permitido registrar en general, un importante avance en infraestructura, progreso y desarrollo.

Hoy en día, es modelo en educación, con casi la totalidad de sus escuelas remodeladas y acondicionadas, muchas de ellas con bilingüismo y con 16 de sus colegios públicos con la máxima categoría de excelencia académica, según los resultados del Icfes de 2025; es modelo en la prestación de los servicios de salud, con modernos hospitales públicos a la vanguardia en dotación e instalaciones.

Con el centro de eventos y convenciones puerta de oro, la ciudad se ha posicionado en el radar del turismo empresarial, siendo sede de importantes eventos como el reciente foro de desarrollo local de la OCDE; la plataforma de viajes digital, booking.com, la ubicó recientemente en la lista de los diez destinos turísticos denominada booking.com’s trending destinations for 2026. Por otra parte, a través del programa “todos al parque”, ha logrado recuperar más de 300 parques en los últimos diez años, que sirven como punto de encuentro a toda la comunidad.

Barranquilla tiene importantes sitios turísticos para disfrutar, como el Ecoparque Ciénaga de Mallorquín, la playa de Puerto Mocho, los monumentos de la Ventana al Mundo y la Aleta del Tiburón, el Museo del Carnaval y muy pronto el renovado Museo de Arte Moderno, amplios y cómodos centros comerciales y una muy variada gastronomía; muy probablemente, pronto podría ser escogida como una de las sedes del circuito mundial de Fórmula 1. Por su parte, el gran malecón recibe a millones de personas durante el año, siendo el lugar más visitado del país y consolidándose como un destino clave para turistas que disfrutan de sus zonas recreativas, gastronómicas y culturales, entre esas la Luna del Río, considerada como una de las cinco ruedas más grandes de toda Latinoamérica.

Barranquilla es ejemplo, Barranquilla es modelo, Barranquilla inspira, Barranquilla se transforma, Barranquilla es talento, pero también, Barranquilla es campeona, aún sigue celebrando la estrella número 11 de su Junior del alma; los resultados de Barranquilla no sólo se respaldan en sus importantes cifras, sino en su orgullo, su progreso y su bienestar colectivo, por eso y mucho más, hoy por hoy es la ciudad líder por excelencia de Colombia, qué maravilla.

