La Muestra de Cine y Video Wayuu cumple 15 años, y esto es motivo de orgullo para todo el departamento de La Guajira, porque representa una apuesta poderosa y sostenible por la identidad, la historia, la cultura y el presente vivo repleto de relatos profundos con esencia ancestral y cosmovisión indígena.
Siento orgullo de los y las gestoras culturales wayuu que han exaltado su historia y a su territorio haciendo cine propio, no dejando que sus historias las cuentes terceras voces, sino siendo protagonistas.
La versión de este año permitirá vivir 3 días para celebrar las narrativas indígenas que transforman el cine colombiano. Entre el 20 y 22 de noviembre, Riohacha, vibrará con cine de altura y con una raíz de Guajiridad, mar, desierto, mantas, vientos y esperanzas.
Se realizarán proyecciones, conversatorios, encuentros comunitarios y homenaje al cine que nace del territorio; 15 años de resistencia audiovisual, memoria y creación colectiva, esto es activar el binomio territorio y memoria, felicitaciones a todo el equipo organizador y que sigan las buenas acciones por la transformación social incluyente y con perspectiva interseccional.
AGENDA MUESTRA DE CINE Y VIDEO WAYUU 2025
20, 21, y 22 de noviembre
Riohacha La Guajira
- Día 1 Jueves - 20 DE NOVIEMBRE
8:30 a.m. Actividad de apertura
LUGAR: Auditorio Banco de la República – Riohacha
Conversatorio: Inicios y Memoria de la Muestra de Cine y Video Wayuu, en el marco
de sus 15 años. Reconocimientos.
11:00 a.m. Proyecciones
Tatushi
- Wounmaikat
12:30 a 2:00 p.m. almuerzo (SAZÓN INTERNACIONAL)
CONVERSATORIO CON LOS SOCIOS DE DASC - Banco de la República Riohacha
2:30 a 5:00 p.m. - Tejiendo realidades en el mundo de las novelas con la Directora Alexandra Galindo y el Director José Alix Carmona.
LUGAR: Sala alterna 1
2:30 p.m. - 5:00 p.m. - Ficción en diálogo de la idea a la pantalla con los directores Felipe Holguin, Jose Luis Rugeles y Carlos Forero.
LUGAR: Sala alterna 2
Día 2 viernes - 21 DE NOVIEMBRE
8:30 a.m. a 12:30 p.m. - Taller de Desarrollo de Proyectos - DACMI
LUGAR: Sala alterna 1 – Banco de la República - Riohacha
Facilitadora: Sonia Escobar
8:30 a 10:30 a.m. CONVERSATORIO: DE LA IDEA A LA REALIDAD EN LOS
PROCESOS DEL DOCUMENTAL CON PRESIDENTA TERESA SALDARRIAGA
DASC
LUGAR: Sala alterna 2 - Banco de la República Riohacha
12:30 a 1:40 p.m. almuerzo (SAZÓN INTERNACIONAL)
2:00 p.m. - Conversatorio ¿qué es la Sociedad de Gestión Colectiva de Gestión
Colectiva de Directores Audiovisuales-DASC?
LUGAR: Auditorio Banco de la República – Riohacha
4:00 p.m. Conversatorio Concip - Pautas y recomendaciones
LUGAR: Auditorio Banco de la República – Riohacha
5:00 p.m. - Proyección invitadas
Lucia -
Iratí –
Día 3 sábado 22 DE NOVIEMBRE
9:00 a.m. - Cierre espiritual en la playa de Mayapo
3:00 a 5:00 p.m. - Encuentro con la comunidad con niños
5:00 p.m. - Comunidad Garciamana
Conversatorio: Hacia dónde se proyecta el cine Wayuu e indígena del Abya Yala
6:00 p.m. - Proyección final en comunidad
Territorio Puloui - Carmela Daza
Puloui Entidad del agua - Leiqui Uriana
8:00 p.m. - retorno a Riohacha