Nadie discute que mejorar las condiciones laborales es una meta legítima. Estabilidad, formalización, son discusiones necesarias. Pero el problema no es el qué, sino el cómo. Las reformas estructurales se construyen con técnica, diálogo y acuerdos, no con presión desde arriba. No se gobierna enfrentando al Congreso con la ciudadanía, ni dividiendo al país.