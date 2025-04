Nunca he sido trumpista. Aunque comparto su antiwokismo y su posición contra el terrorismo islamista, no me gustan sus formas, el papel de matón del barrio, el exceso de cercanía a las grandes corporaciones que prefigura una plutocracia, los riesgos de sus declaraciones y actitudes para la democracia norteamericana. Me causa enorme preocupación su política exterior. Con Trump Estados Unidos ha dejado de ser el adalid de la defensa de la democracia y la libertad en el mundo.

Y ahora, la guerra comercial. Lo de Trump va más allá del nacionalismo económico y el proteccionismo. Además de la chapucera manera de calcular las tarifas supuestamente recíprocas, se pega un tiro en el pie y, de paso, hace daño en todo el globo. Explico: el déficit comercial de los Estados Unidos es una realidad y en las últimas décadas ha estado en alrededor del 2,8% de su PIB. Sin embargo, ese desbalance no ha sido obstáculo para que los EE.UU. siga siendo la primera potencia económica del mundo. Su fuerza no proviene de sus relaciones comerciales sino de de su capacidad para atraer capital internacional y del valor de dólar como refugio y como medio de pago internacional. En todo el mundo se compran dólares para cubrir exportaciones e importaciones, para invertir en la bolsa de valores norteamericana, que ofrece en promedio mejores retornos históricos que las otras, y para comprar los muy seguros bonos de deuda gringa. Es sobre esa base, no sobre su balance comercial, que los norteamericanos han seguido construyendo su crecimiento económico.

Por razones obvias, en la medida en que hay mucha demanda de dólares su precio se encarece y, en consecuencia, la competitividad de las exportaciones norteamericanas es menor. A su vez, eso se traduce en el desbalance comercial señalado. No debería importar porque, como dije, es esa fortaleza del dólar lo que apalanca el crecimiento de la economía norteamericana.

Tratar de corregir el déficit comercial a punta de aranceles sin mirar su impacto en la inversión extranjera y en el dólar como valor de refugio y de reserva es un error descomunal. Por un lado, Trump le ha hecho un daño inmenso a su país como un Estado confiable y seguro. Ahora se percibe volátil e incierto, escenarios que, por definición, los inversores evitan. Por el otro, le ha dado un mazazo a las bolsas norteamericanas que, a esta hora, están presentando pérdidas gigantescas. De nuevo, los inversores salen castigados. Y todos los norteamericanos, de paso, porque los fondos pensionales están fuertemente apalancados en esas bolsas. Y los mayores aranceles, incluyendo los que en reciprocidad impondrán la Unión Europea y China, aumentarán y mucho la inflación.

Como sea, a todos nos hará daño. Aunque Colombia sufrirá también, y mucho, con la crisis global que generará esta guerra comercial, tiene una oportunidad a la que debe jugarse a fondo. En la distribución de aranceles salimos favorecidos en algunos productos y seremos más competitivos en el mercado gringo de café, flores, frutas, por ejemplo. Muy desafortunado tener este gobierno incompetente y corrupto que no lo entiende ni quien aprovecharlo.

