Desde la presente época las personas que integramos el poder primario de la Constitución Nacional, sufragantes, observamos la campaña o estrategia del petrismo con miras a las elecciones para elegir el próximo presidente de Colombia; a eso podemos indicar, como bien lo dice el popular refrán, “obras son amores y no buenas razones” porque somos millones de ciudadanos colombianos los que estamos dispuestos a trabajar para que el sistema de Gustavo Petro para gobernar no se repita y sabemos de muchas personas que en la actualidad se encuentran desencantadas de las maneras de dirigir el país por parte del actual mandatario.

Es que el presidente, Gustavo Petro, transcurridos 2 años y 7 meses, no ha cumplido sus promesas y dudamos que en un año y 5 meses logre lo prometido.

Está fallando el gobierno Petrista en disminuir la inseguridad en las grandes ciudades y en el campo por el crecimiento de los grupos subversivos y la delincuencia. Ya no existe el tiempo debido para cumplir y la inmoralidad administrativa, una de sus banderas de campaña, sigue y los estimativos son ahora peores; con motivo de la inseguridad en las ciudades y el campo y el pésimo servicio en la salud por parte de las EPS, Colombia no es potencia mundial de la vida pero sí de la muerte.

La situación que se presenta en la región de Catatumbo es por la absoluta falta de las acciones del gobierno actual y es un conflicto anunciado; su gestación ocurrió a la vista de todos y la base de la tragedia allí es por el tráfico de cocaina y los enfrentamientos entre miembros del grupo guerrillero ELN, las disidencias de las FARC y otros grupos de guerrilleros.

Entonces, sí Petro no ha cumplido lo que prometió en campaña mal haríamos los votantes colombianos en sufragar por el candidato que avalen los movimientos políticos que a él lo respalden; el poder primario constitucional, o sea, los votantes no debemos sufragar en las próximas elecciones presidenciales por la continuidad del petrismo debido a que Gustavo Petro prometió mucho pero no ha cumplido.

Ojalá el candidato presidencial, en las próximas elecciones, para enfrentar al aspirante de las toldas petristas, sea un elemento con amplio conocimiento de la administración pública y el manejo técnico y político del país.

Jorge Giraldo Acevedo