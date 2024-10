En la Costa, ¿qué era ‘pasar por manteca’? Rut Flórez, B/quilla

Hace unas décadas, por emisoras de radio, en Barranquilla oíamos el popular eslogan publicitario de un aceite comestible: “No se deje pasar por manteca… ¡cocine con Purísimo!”. ‘Pasar por manteca’, que se usaba en casi todo el país, aparece en muchos textos como colombianismo, aunque el Diccionario de americanismos lo registra como costeñismo, y le da dos sentidos: el primero, “engañar a alguien con premeditación”; y el segundo, “demostrarle una actitud de completa indiferencia”. Hoy en desuso, la locución tenía otros alcances: omitir algo, saltar el orden en la fila, no invitar a alguien a una fiesta… No se conoce el origen verdadero de la frase, pues no existen fuentes documentadas confiables que lo avalen. Encontré, no obstante, una versión pintoresca que para muchos puede ser creíble por ciertos visos de verdad que encierra. En ella, alguien dice que sus abuelos le habían contado que antaño vivía en Barranquilla una dama francesa, cuyo trabajo consistía en dar masajes corporales con aceites llevados de su país, finísimos y fragantes. La dama, que era mañosa, a las clientas más ingenuas las frotaba con ingredientes de baja calidad. Cuando más tarde algunas de estas presumían del masaje recibido, otras se burlaban diciendo: “A ti lo que te untaron fue manteca”, frase que configuró la primera acepción del Diccionario de americanismos arriba mencionada, es decir, “engañar a alguien”. Después, el habla popular le otorgó a la frase su sentido de indiferencia o de pasar por alto a alguno.

¿Cuál es el género de países, ciudades y accidentes geográficos ? José J. Forero, Colmado, B/quilla

El nombre de un lugar geográfico se llama ‘topónimo’. Para determinar el género del mismo, existen unas normas que, por no ser absolutas, tienen excepciones. Si se trata de ciudades o países que terminan en ‘a’, con o sin tilde, son femeninos (la Barranquilla moderna, la Argentina agrícola, la cálida Panamá). Si terminan en ‘o’ son masculinos (el Sincelejo plácido, México lindo y querido). Si terminan en otra vocal o en consonante, a veces son femeninos y a veces masculinos (la Madrid señorial, el Cali salsero, el Brasil opulento). Son femeninos lagunas (la de Tota), islas (las Malvinas), bahías (la de Santa Marta). Son masculinos golfos (el de Morrosquillo), cabos (el de la Vela), ríos (el Magdalena), mares y océanos (el Caribe, el Índico). Picos y sistemas montañosos pueden ser masculinos (el Everest, los Andes) o femeninos (la serranía del Perijá, las montañas Rocosas).

