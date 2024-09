El futuro del planeta depende de la posibilidad de dar a todas las mujeres el acceso a la instrucción y al liderazgo. Rita Levi–Montalcini.

No es un secreto que históricamente las mujeres a pesar de ser protagonistas en la ciencia han sido silenciadas por arquetipos patriarcales que han pretendido “masculinizar” sus logros, por esta razón, en muchas ocasiones aparecen nombres de hombres usurpando el de las mujeres.

Por fortuna, cada vez se está haciendo más fuerza por visibilizar el gran papel que desarrollan las mujeres en la ciencia, aunque no se puede desconocer que actualmente las científicas continúan viviendo dificultades para ver su trabajo reconocido de manera equitativa con respecto a sus colegas hombres. Uno de estos ejemplos es el techo de cristal: considerando que la ciencia se realiza mayoritariamente por mujeres, pero los puestos de poder están ocupados en su mayoría, todavía por hombres. Por ello la importancia de exaltar el papel clave que las mujeres desempeñan en la comunidad científica y la tecnología.

Otro punto que marca las brechas, son los estereotipos de género que establecen por ejemplo que son pocas las mujeres que se dedican a profesiones como la ingeniería civil que se han establecido para los hombres, sin embargo, mujeres como Laura Daniela se han atrevido a escribir nuevas historias asumiendo con grandeza apuestas académicas anteriormente masculinizadas por parámetros de la cultura patriarcal.

Laura Daniela ejemplo para las nuevas generaciones

Es una joven apasionada por la tecnología, es ingeniera civil y cuenta con una trayectoria profesional en el ámbito de la investigación y el desarrollo para la industria AEC. Su experiencia la ha llevado a ocupar cargos de Ingeniera auxiliar e Ingeniera de Investigación y Desarrollo en empresas de consultoría de proyectos de construcción, donde ha aplicado sus habilidades técnicas para optimizar procesos y generar soluciones creativas.

Es esperanzador conocer historias como la de Daniela que ha logrado conquistar muchos escenarios y demostrar que las mujeres guajiras están para grandes cosas, en diferentes ámbitos, políticos, científicos, económicos y culturales.

Tejido de la palabra entre guajiras

Para ser fiel al sentir de Laura, comparto una charla con sabor a provincia, a luna sanjuanera y a sororidad, que especial es conocer personas como ella en este camino reivindicador de los derechos femeninos que transitamos.

F: ¿Cómo mujer joven, cuál es tu mensaje de poder femenino para otras mujeres que quieren dejar su huella a través de la academia. ¿Especialmente en la ingeniería?

LD: Mi mensaje para las mujeres es que confíen en sus capacidades y que no duden que nacimos para lograr grandes cosas si nos lo proponemos. Yo creo que es importante sentirnos merecedoras de las cosas buenas que nos pasan, creer que tenemos mucho que aportar en los diferentes espacios en los que trabajamos, que tenemos la capacidad de generar buenas ideas y hacer crecer nuestro entorno de distintas maneras.

F: Cuéntanos una anécdota inspiradora y motivadora que te haya fortalecido en la apuesta como ingeniera.

LD: Como anécdota puedo contar que después de que me gradué de la universidad di un salto al vacío al darme la oportunidad de trabajar en la capital del país. Yo soy de San Juan y estaba viviendo en Bogotá cuando recibí la oferta laboral, no lo pensé dos veces y acepté, iniciar fue difícil, pero tenía muchas ganas de aprender y de regalarme un futuro mejor, desde entonces aprovecho cada oportunidad para atreverme a aprender y hacer cosas que nunca hubiera imaginado. Agradezco mucho el camino que he recorrido, lo bueno y lo no tan bueno.

F: Ser ingeniera en un entorno machista es un acto político y transformador que comunica y deja mensajes desde todos los puntos y orillas ¿Cuál es tu visión acerca de ser una mujer colombiana y latina que está dejando huellas a nivel global, especialmente siendo referente para muchas mujeres y las nuevas generaciones?

LD: Para mí es un halago y una alegría grande que se me considere un referente para las mujeres. Yo soy consciente de que en muchos espacios hacen falta mujeres que sean referentes de empoderamiento y liderazgo, así que creo que lo más importante es abrir caminos y facilitar la ocupación de espacios por parte de las mujeres en todos los entornos que podamos. Igual de importante es construir redes de apoyo para todas las que vienen después de nosotras las que hemos recorrido un camino más largo.

F: Un mensaje especial para la juventud y la población femenina que decide ser ingeniera que les inspire a seguir en la construcción de su proyecto de vida

LD: A las mujeres que les interesa la ingeniería las animo a que se atrevan a aprender continuamente, a que confíen en sus capacidades y sobre todo en que pueden lograr cualquier cosa que se propongan y también a que no tengan miedo a equivocarse porque los errores son parte del proceso.

Las mujeres no tienen limites

Los roles de las mujeres no se limitan y siempre pueden lograr ser las mejores en muchos escenarios, son madres, lideresas, políticas, investigadoras y muchos roles más, todos asumidos con altura. Las mujeres en la ciencia inspiran a otras a tejer nuevas realidades por la determinación con la cual, asumen la vida; sus acciones nos demuestran que las mujeres tienen mucho que ver con la esperanza de transformación.

Gracias Laura por mostrarle una luz en el camino a las niñas y las mujeres que desde los territorios (rurales y precarios) de nuestro país sueñan con hacer ciencia y estudiar profesiones que estaban asignadas para los hombres, tus logros son esperanza para las nuevas generaciones.

