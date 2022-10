La alerta de la Procuraduría sobre el proyecto Hidroituango

Para el funcionamiento de las turbinas, Hidroituango se encuentra “en una etapa decisiva”, por lo que recomendó a EPM “cumplir con todas las pruebas y garantías para el funcionamiento efectivo de cada uno de sus componentes, desde lo mecánico, hidráulico y eléctrico, entre otros, cumpliendo con los tiempos necesarios para dichas actividades”.

Destacó que la empresa EPM tiene un solido Plan de Emergencia y Contingencia (PEC) con responsabilidades claras, redundancia y una cadena de llamadas bien definida y actualizada. “Se debe garantizar la continuidad y calidad de este instrumento”.

Advirtió la Procuradora que EPM ha instalado un Sistema de Alerta Temprana (SAT) “robusto y redundante”, pero es vulnerable al vandalismo y a los grupos armados ilegales, por lo que “es necesario evaluar la estrategia o el tipo de equipos y continuar las campañas de sensibilización de la Comunidad para su cuidado y buen manejo”.

También destaca la Procuraduría que “hay serias falencias” en la Gestión del Riesgo de Desastres y el Ordenamiento Territorial de los cinco municipios aguas abajo: Valdivia, Cáceres, Tarazá, Caucasia y Nechí.

Lo anterior debido a que “tienen planes desactualizados, no hay gestión documental ni continuidad en los procesos, no cuentan con el personal adecuado para su manejo y los organismos de socorro no tienen el personal, entrenamiento, ni los equipos necesarios para la atención de emergencias”.