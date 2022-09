Plenaria del Senado debatirá sobre La Mojana el próximo martes

A su vez, el senador Antonio Correa, de La U, citante, había advertido en el pleno de la cámara alta hace un par de semanas: "Son $3,4 billones los que se van a destinar para la subregión de La Mojana, pero no podemos pasar la página tan rápido, por eso preguntamos a varios ministerios, a las autoridades de los cuatro departamentos y 13 municipios comprometidos, entes de control y demás entidades nacionales y ambientales, entre estas la Unidad de Gestión del Riesgo, que se dio cuenta hasta ahora la Procuraduría de que el boquete no era de 150 metros sino que era un boquete tan amplio que dio para inundarse toda una región a pesar de las advertencias de la sociedad civil. (...) Vamos a presentar las evidencias de una tragedia evitable que no se evitó y que hoy ha causado no solamente un detrimento en la economía de una región sino también una afectación a la calidad de vida de muchos pobladores".