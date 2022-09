500 funcionarios de la Procuraduría reforzarían el poder judicial

En Atlántico, una de las estrategias que a corto plazo ayudarían a reducir el hacinamiento carcelario está relacionado con los 510 cupos que fueron inaugurados por el anterior gobierno, pero que no han entrado en funcionamiento. Frente a ese caso, el ministro de Justicia señaló que esos espacios “hay que terminarlos”.

“Evidentemente la obra está presupuestada, está ejecutada. La Uspec está en la obligación de entregar esos cupos. Retrasos hay, pero nuestra labor es intentar recuperar ese retraso porque además ya está muy adelantado”, dijo el funcionario.

No obstante, Osuna resaltó que esos 500 cupos tampoco es que “vayan a resolver ese problema”, pues esto solo podrá contener por 10 meses la situación. “Todo indica que por ahí no es la cosa”.

“Cuando decimos que no haremos más cárceles no quiere decir que no terminemos las cárceles que están en construcción. Si hay otro proyecto como el de la megacárcel de La Candelaria, hay que mirar a ver qué se puede hacer ahí, pero la idea es que el hacinamiento no se resuelve construyendo más cárceles”, aseveró el funcionario.

Señaló el ministro que esta situación se resuelve de distinto modo. Uno es con más tecnología, que ya existe en el mundo y que no es imposible de comprar, para que la detención domiciliaria funcione mejor, además de que se “puede estudiar” la figura de la detención domiciliaria en el que se haga uso de una tecnología más sofisticada. “Hay unos dispositivos parecidos a un celular en el que cada cierto tiempo a lo largo del día la persona tiene que tomarse una foto y sale un vigilante a cotejar esa información”, dijo.

Es por eso que la figura de detención domiciliaria y la libertad bajo fianza tendrán mayor sentido, para el ministro, como una medida eficaz para reducir el hacinamiento carcelario. “Avanzar en una política de prisión domiciliaria para personas ya condenadas podría ser una solución”.

Frente a la libertad bajo fianza, el ministro indicó que esa figura “bien utilizada” colocando unas fianzas “que duelan” pueden tener un efecto positivo. “A una persona que gana un salario mínimo no le podemos pedir una fianza de $100 millones pues porque no es realista, en muchos países del mundo funciona. Ahora bien, si es una persona que no tiene la capacidad económica, se pueden tasar fianzas que duelan, pero que no sean difíciles de pagar”, propuso.

Despenalizar algunas conductas “que no hacen grave daño social” también está sobre el tablero para alcanzar este objetivo de reducir la sobrepoblación carcelaria.