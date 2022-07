Impuestos de renta y medidas contra inflación, pilares de la nueva tributaria

“En orden de importancia el primer pilar es el impuesto de renta a personas naturales de altos ingresos. El segundo pilar será aumentar las medidas contra la evasión. Este país tiene una evasión de más de 80 billones de pesos, entonces tenemos que ver cómo reducimos eso. El tercer pilar serán medidas adicionales sobre todo impuesto de renta a empresas y racionalizar un poco los beneficios y otras normas que más que buscar plata es cambiar patrones de consumo”, explicó Ocampo mientras ingresaba a la comisión de trabajo con los senadores y representantes del Pacto.

Agregó que no habrá impuestos a la canasta familiar, sin embargo aseguró que “sí habrá impuestos para temas saludables como el de las bebidas azucaradas que es diferente y como yo lo he mencionado, él éxito de ese impuesto será que no se recaude nada y que la gente cambie sus patrones de consumo hacia una vida saludable”.