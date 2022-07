“Me volví un monstruo buscando a personas en B/quilla para que las mataran”

Katherine Pacheco halló algo verdad, este lunes, con relación a la muerte de su hermano Deivis de Jesús, quien fue asesinado el 26 de abril de 2005, en Cesar, luego de que el Ejército lo hiciera pasar como guerrillero.

La mujer, en medio de la audiencia de reconocimiento por ‘falsos positivos’ en la Costa Caribe, escuchó detenidamente las palabras que pronunció el soldado profesional Juan Carlos Soto Sepúlveda, uno de los 12 militares que asistieron a la diligencia, pues ofreció detalles de cómo miembros del Batallón La Popa reclutaron a su hermano desde Baranoa, Atlántico, y se lo llevó hasta Cesar para ejecutarlo.

El soldado indicó que cumplió las órdenes que el teniente (r) Carlos Andrés Vergara Mejía, le dio para que “buscara” a personas para darlas de baja.

“El teniente Vergara conocía muchas personas de las AUC y había llegado con muchos contactos. Él me pidió tres bajas como sea, me dijo que debía ir la capital del Atlántico a buscar a las personas, me dijo que ‘Don Mario’ me entregaría a tres personas en Barranquilla”, relató Soto en la audiencia que se desarrolló en Valledupar.

En medio de su intervención el soldado aseguró que volvió “un monstruo buscando a personas en Barranquilla para que las mataran”.