Los reparos frente al proyecto del Código Electoral

El coordinador ponente del Código, el senador Alfredo Deluque, del Partido de la U, afirmó a EL HERALDO que discutir la iniciativa es una obligación de los legisladores: “Cuando nos designan ponentes hay que poner a disposición de la comisión una propuesta de texto para ser discutido y sobre esa base es necesario realizar el agendamiento en el orden del día para que eso suceda”.

Lo segundo, añadió, es que las normas electorales colombianas “son muy viejas, muy arcaicas, hay mucha manualidad en el proceso, de ahí se derivan muchos errores que se convierten después en fraude y necesitamos de verdad tener unas normas ya modernas y que nuestro sistema electoral funcione de una forma más asertiva para que no vuelvan a presentarse problemas o se disminuya la posibilidad de que existan problemas en el conteo de votos, en el preconteo, en el diligenciamiento de los formularios, etcétera”.

El Código, asegura el congresista, tiene también la posibilidad “de que podamos nosotros depurar esos censos electorales que tenemos llenos de transhumancia en las regiones, que no permiten que sean las personas que habitan en esas regiones quienes decidan el destino democrático de sus gobernantes sino que lo hacen personas de afuera, y de verdad eso no le hace bien a la democracia. Además tiene un tema de profesionalizar la función de la Registraduría, que hasta el momento se encontraba en cabeza de personas que no pueden ser sino técnicas y eso no nos permite tener personal idóneo allí”.

“Está corregido”. Deluque advierte que el trámite del proyecto “lastimosamente se ha visto empañado por discusiones políticas de personas que no están de acuerdo con la gestión que realiza el registrador o de la exposición que tiene hoy el registrador, y eso ha hecho que no nos centremos en lo que se debe: la mayoría de los argumentos que han esbozado, lo que no les gusta del Código, que lo hemos visto en redes sociales, lo hemos incluido, sus observaciones, dentro de la ponencia”.

Es decir, afirma, “hemos accedido a sus observaciones dentro de la ponencia, por ejemplo que el voto no sea anticipado remoto, eso lo cambiamos; que los registradores municipales no sean nombrados a dedo, sino que haya concursos de méritos para su nombramiento: son temas que los hemos atendido porque son válidos y queremos conocer todas las propuestas, porque este texto debe ser debatido para mejorar los aspectos que tengamos que cambiar, no hay inamovibles”.