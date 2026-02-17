El presidente colombiano, Gustavo Petro, recordó al reverendo estadounidense Jesse Jackson, un veterano activista por los derechos civiles que falleció este martes a los 84 años, como un “amigo” de su país y un “ser humano extraordinario”.

“El reverendo Jesse Jackson, ícono del Movimiento por los Derechos Civiles en Estados Unidos y amigo de Colombia, ha fallecido”, expresó el mandatario en un mensaje en inglés publicado en X, donde también difundió una foto con el ministro bautista que aspiró en dos ocasiones a la Presidencia de Estados Unidos.

Petro envió el “sentido pésame a su hijo, el congresista Jonathan Jackson, a su familia y a todo el pueblo de Estados Unidos por la pérdida de un ser humano extraordinario que dedicó su vida a la lucha por la igualdad y la justicia”.

TANNEN MAURY/EFE Jesse Jackson, famoso defensor de los derechos civiles en EE. UU. fallecido.

Jackson (1941-2026), ministro bautista y dos veces aspirante a la candidatura presidencial estadounidense, murió este martes rodeado de sus seres queridos a los 84 años, según anunció hoy su familia.

Considerado una icónica figura del movimiento en favor de los derechos civiles en Estados Unidos, Jackson anunció en 2017 que sufría Parkinson y fue hospitalizado en noviembre pasado para recibir tratamiento por una enfermedad neurodegenerativa rara y particularmente grave, la parálisis supranuclear progresiva (PSP).