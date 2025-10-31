Un grave y mortal accidente se registró en la mañana de este viernes 31 de octubre, día de la celebración de Halloween, en la localidad de Engativá, en el occidente de Bogotá. Dos personas murieron y otra resultó herida.

El siniestro vial se registró específicamente sobre la avenida Mutis (calle 63) con carrera 98, cerca del barrio Álamos. De acuerdo al reporte preliminar, un automóvil no acató el rojo del semáforo y generó el accidente con dos motocicletas.

El automóvil se volcó por el impacto y quedó en la vía. Testigos señalaron que los ocupantes del vehículo particular estaban bajo los efectos del alcohol. Las autoridades verifican esta versión.

Otros testigos del hecho aseguraron que los ocupantes del carro huyeron después de la colisión. El siniestro generó problemas de movilidad en la capital de la República.

“Debido a labores de investigación a cargo del equipo de criminalística, se hace cierre vial en la localidad de Engativá, calle 63 con carrera 98 en ambos sentidos de la vía”, informó la Secretaría de Movilidad en X luego del accidente.

#BOGOTÁ. Se presenta siniestro vial con fatalidad en la loc/Engativá, Av. Mutis (calle 63) con carrera 98, sentido Oriente-Occidente. Según información; involucra automóvil particular y dos motocicletas, donde lamentablemente deja dos personas muertas y dos lesionadas.



MÁS… pic.twitter.com/8McOJ4ELtU — Pasa en Bogotá | Sr Bacca🐮 (@PasaenBogota) October 31, 2025

Otro accidente en Bogotá dejó un motorizado muerto

En la mañana de este viernes también se registró un accidente en la localidad de Puente Aranda, que dejó un motorizado muerto, luego de que chocara con una volqueta, en la avenida Américas con carrera 68.

Este hecho también generó un fuerte trancón en la zona, aunque la Secretaría de Movilidad y Tránsito de Bogotá restableció el tránsito minutos después.