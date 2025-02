Desde el Centro Nacional de Artes Delia Zapata, ubicado en Bogotá, el presidente Gustavo Petro presentó en la noche de este jueves su nuevo gabinete ministerial de cara a la recta final de su Gobierno.

Armando Benedetti, nuevo ministro del Interior, arribó al evento junto con su esposa, Adelina Guerrero, y su hija.

Durante el evento, Petro presentó a Carlos Rosero como nuevo ministro de Igualdad y Equidad en reemplazo de la vicepresidenta Francia Márquez.

“Desde el primer día asumí el reto de construir una institución, a mí no me entregaron una creada. Me tocó poner el primer ladrillo, porque el ministerio era solo un papel. Lo hice con convicción y con la esperanza para cambiar la vida a millones de personas, pero cuando el compromiso no viene acompañado de las herramientas necesarias, el camino se vuelve más difícil”, sostuvo Márquez horas antes del evento.

Además, destacó la presencia de Jorge Lemus, que fue oficializado como director de la Dirección Nacional de Inteligencia.