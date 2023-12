La Nasa descubre “árbol de Navidad” en el espacio

Por eso el espacio no podía quedarse atrás, y es que científicos de la Nasa descubrieron que la vía láctea también se puso festiva con una nebulosa que parece un árbol de Navidad Cósmico.

De acuerdo con la Nasa, esta imagen de estrellas NGC 2264, también conocida como “Cúmulo de Árboles de Navidad”, muestra la forma de un árbol cósmico con el brillo de luces estelares.

“NGC 2264 es, de hecho, un cúmulo de estrellas jóvenes, con edades de entre uno y cinco millones de años, en nuestra Vía Láctea, a unos 2.500 años luz de la Tierra”, indica la estación espacial.

It's beginning to look a lot like cosmos.



Our @ChandraXray Observatory recently spotted the blue-and-white lights that decorate the "Christmas Tree Cluster," a swarm of stars and gas some 2,500 light-years from Earth: https://t.co/VT2WaLgp77 pic.twitter.com/HrnrmxRyd7