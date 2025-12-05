La articulación entre lo público y lo privado ha sido clave para que Barranquilla haya entrado, por la puerta grande, a las grandes ligas en movilidad. Con la incorporación de una moderna flota a Transmetro, la capital del Atlántico se equipara a las grandes capitales del mundo, que le apuestan a un transporte más eficiente y amigable con el medio ambiente. Uno de los jugadores clave en este proceso ha sido Scania, la empresa sueca encargada de traer los vehículos modernos a la ciudad.

Mauricio De Alba, CEO de la compañía en Colombia, explicó a EL HERALDO cómo será el mantenimiento de la nueva flota, así como el beneficio que trae para el ciudadano de a pie.

¿Cómo será la asistencia técnica de estos vehículos?

Nosotros hemos ofrecido a la ciudad de Barranquilla, que lo ha entendido muy bien, un contrato de mantenimiento directamente desde el fabricante. Lo que nosotros hacemos es ofrecer un costo por kilómetro. Al pagarlo, nosotros nos hacemos cargo del mantenimiento preventivo, pero sobre todo del correctivo. O sea, todo lo que le pueda pasar al vehículo por su uso normal, un desgaste normal o inclusive un desgaste prematuro, estará cubierto por nosotros en esa póliza de mantenimiento. Esto sí es innovador, porque nadie más lo ha hecho en el país y Barranquilla es la que decide que esta es la mejor manera de hacerlo.

¿Considera que Barranquilla es un caso de éxito?

Totalmente. Barranquilla destaca por muchas cosas. Primero, por el entendimiento de su matriz energética. (...) Barranquilla ha entendido muy bien que todavía hay intermedios antes de llegar a poder garantizar la situación del eléctrico y, además, los costos que eso tiene. Y por eso, el haber elegido el gas nos parece a nosotros lo más sensato, y por eso también nos gustó acompañarlos.

Además, que el modelo financiero haya sido apoyado por organizaciones internacionales; esto solo pasa cuando el modelo económico es el correcto. Y lo tercero es la decisión del mantenimiento: asegurar que esos vehículos estarán para servir a los ciudadanos durante todo ese periodo de tiempo, porque hacen un contrato directamente con el fabricante.