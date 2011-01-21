campo2.jpg

Represa sobre el río Ranchería, una gran realidad: La Guajira

Este domingo 23 de enero, en El Reportero del Campo (10 a.m. Telecaribe) destacaremos la puesta en marcha del embalse y distrito de riego del río Ranchería, en el sur del departamento de La Guajira, obra que tendrá una gran relevancia para el desarrollo futuro de toda la Costa Caribe, en especial para beneficiar a los productores del campo. Ver: www.elreporterodelcampo.

Hoy: Gobernación y Asoganorte entregan 10 mil pacas de heno

Asoganorte estructuró proyecto Aseguramiento de oferta nutricional para hatos ganaderos, mediante banco de maquinaria forrajero, para mejoramiento productivo de pequeños productores en Atlántico afectados por cambio climático. Primera fase: provisión 10 mil pacas de heno, hoy a las 9:00 a.m. en Sabanalarga, con la Gobernación y apoyo de Coolechera y Ciledco.