“La cocina es como la actuación, debes entregar lo mejor de ti”

Su inspiración fue clara y precisa para realizar los platos presentados en la final. El actor quiso rendirles un homenaje a todas las personas que han estado presente en su vida en los diferentes campos.

“Esas personas que siempre me han acompañado en todas mis facetas, así como televidentes fueron la inspiración para preparar los platos que presenté en la final. No fue difícil pensar en ellos, y que mejor forma que dejarlos inmortalizados en Masterchef”, indicó Meneses.

El principal reto en la final fue su plato fuerte. A pesar de la compleja preparación, siempre confió en sus habilidades y aquellos conocimientos que adquirió a lo largo de su camino.

“El plato más importante para mí fue el fuerte, porque tenía Pirarucú (pez amazónico), siento que no hubo plato malo porque me cuidé mucho en la aplicación de técnicas y quería sorprender para que los jueces se sintieran orgullosos de mí”, sostuvo.

Meneses supo conquistar el cariño y la admiración de cientos de televidentes que fueron testigo de su proceso durante el programa.

El experimentado actor estuvo acompañado de su madre Ligia Cardona, su hija Melibea, su sobrina Sara Bohórquez y dos de sus mejores amigos: José María Jaimes y Carlos Andrés Hernández.

“Ha sido una locura la cantidad de mensajes que he recibido por parte de mi gente, también en redes sociales, no he tenido tiempo de responderles, pero les agradezco a todos tantas muestras de cariño”, concluyó.