Galy Galiano cantará ‘Nadie es Eterno’ en el sepelio de Darío Gómez

Familiares, seguidores y amigos continúan lamentando la partida de uno de los artistas más influyentes de la música popular en el país. “No me lloren que nadie es eterno”…así repetía en la icónica canción que se inmortalizó en el género popular.

Sin embargo, para muchos es inevitable que no los embargue la tristeza. Uno de ellos es Galy Galiano, el reconocido cantautor cesarense que en compañía de Gómez luchó por una trascendencia de altas esferas en la música de despecho. El artista se enteró de su partida al despertar este miércoles.

“Me acosté muy temprano este martes, no sé por qué, siempre me quedó escribiendo algo, así que me enteré de su muerte fue este miércoles. Tengo el corazón muy arrugado porque se fue ese gran artista que supo representar nuestra música popular, Darío y yo creamos la palabra despecho y logramos que los colombianos se apropiaran de nuestras letras para expresar sus sentimientos”.