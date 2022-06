Erza Miller huye de la justicia a la velocidad de Flash

La Liga de la Justicia no representa una de las cintas que fuera de la ficción querría encarnar el actor estadounidense Ezra Miller. Su realidad actual es otra, pues se encuentra prófugo de las autoridades estadounidenses que requieren hacerle entrega de dos órdenes de alejamiento, una acusación de acoso a menores, manipulación y otras denuncias.

Los superhéroes han quedado a un costado y el The Flash que ha brillado en las pantallas podría no volverse a ver en el cuerpo de Miller. Esto es lo que indican las consideraciones de la compañía Warner Bros que como consecuencia del escándalo que ha puesto en la mira al intérprete, podría terminar su contrato, en el que de no rescindirse, sería el protagonista de The Flash, la próxima cinta que será lanzada.