La ‘Fiesta de Comparsas’ y ‘Danzas y Cumbia’ sí se realizarán: Distrito

Ante ello, en diálogo con EL HERALDO, el secretario de Cultura Juan Carlos Ospino, explicó que los eventos sí estaban en riesgo debido a un déficit económico.

“Teniendo en cuenta que la mayor preocupación o la mayor dificultad para realizar el evento eran temas eminentemente financieros y otros, la falta de consenso en cuanto a su realización, todas las quejas y reclamos llegaron al oído del señor alcalde y él tomó una decisión esta mañana y ordenó que nos sentáramos y como efecto lo vamos a hacer el próximo martes con Carnaval S.A.S, Sandra Gómez”.

Resaltó la importancia de no desplazar este tipo de eventos de la programación, ya que, cada uno encarna la verdadera esencia de las Carnestolendas.

“A fin de buscarle una salida y que podamos ver toda la logística necesaria para que ese tipo de evento de tradición, de comparsa, no deje de realizarse y por supuesto el público que lo goza, lo disfruta y que en su mayoría están involucrados en la mayoría de danzas tradicionales, las nuevas generaciones dancísticas, pues tengan la oportunidad de presentarse y tengan la oportunidad también de hacer visible lo que es su manifestación cultural”.

¿Es tan difícil conseguir los recursos para llevarlos a cabo? El secretario indicó que si bien, son eventos públicos, se requiere de varios factores para que se haga efectivo.

“Son eventos que si bien son públicos requieren de apoyo logístico para su, por ejemplo, pago de su tarima, el tema del sonido, el tema, los grupos comportan su desplazamiento, hacen su esfuerzo por competir, tenemos que revisar el tema si vale la pena seguir haciendo evaluación o no en estos tiempos y revisar qué compromiso tenemos con relación al tema patrimonial, entonces hoy son una fiesta donde los números no están claros, por supuesto no están disponibles una estructura de costo y como les repito sólo el tema lo tendremos posiblemente definido o lo más seguramente definido el día martes”.