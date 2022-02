Colombiatex abrió la agenda de la industria de la moda

Colombiatex regresó a su espacio y formato habitual, en el cual, durante tres días, se concretaron negocios, se dieron a conocer las tendencias del mercado y expertos de la industria de la moda compartieron su conocimiento. Cerca de 20.000 visitantes asistieron al evento, quienes tuvieron que cumplir los estrictos protocolos de bioseguridad, presentando su esquema de vacunación completo y usando tapabocas obligatoriamente.

Carlos Eduardo Botero, presidente ejecutivo de Inexmoda, dijo a EL HERALDO que las expectativas en cuanto a visitas, negocios y comportamiento de los asistentes con respecto a las normas de bioseguridad fueron superadas “muy por encima” de lo que habían previsto.

“Nosotros teníamos conciencia de que estábamos haciendo una feria en la cual, por las circunstancias que estamos viviendo, sentíamos que era nuestra responsabilidad poder ofrecerles a los empresarios de la industria de la moda la posibilidad no solo de abastecerse, sino de volverse a encontrar de manera segura”, dijo Botero.

A la feria asistieron 445 expositores de todo el mundo: 305 empresas de Colombia provenientes de regiones como Antioquia, Cundinamarca, Valle del Cauca, y Santander y 140 de otros países entre los que se destacaron Brasil, India, Italia, Turquía, Estados Unidos y España.

Por otro lado, el impacto que generó la realización del encuentro en su formato presencial fue positivo. Según el Observatorio de Turismo de Medellín, esta nueva edición generó $8 millones de dólares en derrama económica para la ciudad en gastos como alojamiento, transporte y alimentación.

Además, durante esa semana la ocupación hotelera alcanzó el 82 %.

Inexmoda también informó que para el montaje del evento se generaron más de 2.500 empleos de personas que desempeñaron funciones como logística, seguridad, diseño y construcción de espacios, entre otros.

Al respecto, Botero explicó que “Colombiatex es la feria que todos los actores esperan para poder iniciar su año textil, entonces ya volverla a hacer de manera presencial es muy importante. No vamos a decir que el mundo digital no nos ha enseñó nada, porque sigue siendo de gran importancia, pero como complemento de estos espacios físicos, no como reemplazo de los mismos.