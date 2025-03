Tras hacer historia en Monterrey con dos shows sold out y reunir a más de 90 mil personas en Guadalajara, Shakira llegó al Estadio GNP Seguros en Ciudad de México para continuar su paso sin precedentes por el país.

Anoche, la artista ganadora del Grammy y Latin Grammy, Shakira regresó triunfalmente a la Ciudad de México después de siete años.

La cantautora barranquillera abrió su electrizante show con La Fuerte, producida por Bizarrap, imponiéndose en el escenario con un conjunto personalizado de Versace.

Shakira interpretó su extenso catálogo de éxitos, así como Session 53, TQG, Monotonía y Te Felicito de su nuevo álbum ganador del Grammy, Las Mujeres Ya No Lloran.

Uno de los momentos más emocionantes de la noche fue cuando Shakira sorprendió al incluir, por primera vez, una sección mexicana en su setlist.

Interpretó una versión única de Ciega, Sordomuda junto al Mariachi Gama 1000, seguida de El Jefe, en un tributo al corazón musical de México. Este emotivo gesto reafirmó su profundo lazo con el público y marcó la primera vez que estas dos canciones se incorporan al setlist de su gira mundial.

En el reconocido momento de Camina con la Loba, Shakira fue escoltada por 100 fans, compartiendo con ellos el inicio de una noche inolvidable. Entre ellos se encontraban Chingu Amiga, Paco de Miguel, Doris Jocelyn, las hermanas Ara y Fer Hernández, y Kunno.

Como si leyera la mente de su público, la intérprete confesó que “estos tres años no han sido un camino de rosas, pero he aprendido que la caída no es el final, es un vuelo más alto”.

Sin alas, Shakira se levanta portando el icónico vestido azul de la gira diseñado por Gaurav Gupta, un atuendo que abre Acróstico, una pieza decorada con la voz de sus hijos Sasha y Milan.

La artista de pies descalzos, que empezó a cantar a los 14 años, subió el volumen del baile regalándole a sus admiradores de los noventa hasta la actualidad la mayoría de sus éxitos: Antología (la favorita del público mexicano), Hips don’t lie, Waka Waka (su canción más visualizada) y hasta Monotonía.

La estrella colombiana, quien en noviembre recibió una placa conmemorativa por su récord de ventas en el Estadio GNP Seguros, deslumbró con su energía y magnetismo en el escenario, conectando con 65 mil personas que corearon sus más grandes éxitos.

Una residencia sin precedentes, siete noches de música y emoción convertirán a la Ciudad de México en el epicentro de Las Mujeres Ya No Lloran Tour, reafirmando a Shakira como una de las artistas más influyentes del mundo.

Con casi medio millón de asistentes en el Estadio GNP Seguros, la estrella colombiana consolida su lugar como una de las más queridas.