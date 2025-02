El estado de salud de la cantante barranquillera tiene preocupados a sus millones de fans en todo el mundo. En redes sociales se empezó a difundir que la cantante había ingresado a la sala de urgencias de la Clínica Delgado, en Lima, por un cuadro de gastritis, pero no había información oficial.

Seguidamente, el medio ‘El Comercio’, aseguró que consultó a una miembro de la producción del show de la intérprete de ‘Loba’, ‘Acróstico’, ‘Copa vacía’, ‘Monotonía’, ‘TQG’, entre otros éxitos, y que le aseveró que esta llegó al centro médico aproximadamente a las 5:00 de la mañana, al parecer, por un problema de salud de uno de sus hijos.

Cortesía Nicolas Gerardin

Finalmente, la misma Shakira confirmó que sí se encuentra internada en el centro de salud, por cuadro abdominal. En un mensaje a través de sus redes sociales, la barranquillera informó que debido a esto no va a poder presentarse en el concierto que estaba programado para la noche de este domingo 16 de febrero en el Estadio Nacional de Lima, uno de los dos que tiene programados en la capital peruana.

“Lamento informarles que anoche tuve que acudir a urgencias por un cuadro abdominal y me encuentro hospitalizada en este momento”, explicó la intérprete de Hips Don’t Lie.

Agregó: “Los médicos que me atienden me han comunicado que no me encuentro en condiciones de presentar un concierto esta noche”.

Redes sociales

Los rumores sobre la condición de salud de la barranquillera iniciaron por unos chats difundidos en redes sociales. La tiktokera conocida como ‘La mana’, citada por el medio Infobae, reveló que la colombiana había ingresado a la sala de urgencias de la Clínica Delgado, en Lima.

El medio Infobae, citando a la generadora de contenido, aseguró que la artista ingresó en horas de la madrugada, al parecer, por un fuerte cuadro de gastritis. Inicialmente, la ‘influencer’, compartió una conversación, en la que le informaban sobre la llegada de la cantante al centro médico, y luego hizo otra publicación en la que afirma que Shakira sería sometida a una endoscopia.

“Entró por un cuadro de gastritis. Están haciéndole una endoscopia ahora, no creo que perjudique sus eventos de hoy y mañana. De hecho, le darán solución”, mencionó en el mensaje la usuaria.

Redes sociales

Por su parte, Rick La Torre compartió en Twitter: “Shakira ha sido ingresada a la Clínica Delgado por un dolor abdominal esta madrugada. Me cuentan que está en un box de emergencia y al parecer la trasladarían a piso. A las afueras del lugar se ven a las camionetas que ayer la resguardaban en el hotel de Miraflores”.

Otros usuarios en redes sociales compartieron videos en los que afirmaban que la cantante se encontraba en el Estadio Nacional realizando una prueba de sonido.

Recordemos que la barranquillera tenía programadas presentaciones por su gira “Las mujeres ya no lloran”, este domingo 16 y lunes 17 de febrero en el Estadio Nacional.