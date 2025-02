Teófilo Gutiérrez regresó al Junior de Barranquilla después de cuatro años de ausencia. El pasado jueves 13 de febrero fue presentado su fichaje con el equipo de sus amores.

Muchos fueron los comentarios acerca de su contratación y una de las que opinó fue la periodista de ESPN Melissa Martínez, quien es hincha declarada del ‘Tiburón’.

Comentó que no lo ve como titular en el equipo dirigido por César Farías, pues piensa que su llegada tiene que ver más con el esfuerzo de los directivos por llevar nuevamente a los hinchas hacia el estadio.

Es decir, una estrategia porque no han gozado de gran asistencia por el bajo nivel general del equipo. “Teófilo tiene 39 años, en mayo cumplirá 40 y había estado tocando la puerta hace muchos meses. Yo no creo que hoy esté para ser titular en Junior de Barranquilla porque no viene con continuidad”.

Melissa Martínez recordó emotivo video con Teófilo Gutiérrez de hace 15 años

La atlanticense reposteó en su cuenta en X un video que compartió periodista Iván Lozano, en el cual se ve a Melissa Martínez hace muchos años hacerle una entrevista a Teo Gutiérrez.

“Se confirma el regreso de Teo Gutiérrez al Junior, y miren esta joya: un joven Teo soñando con ser campeón en el equipo de sus amores y una Meli iniciando su carrera en el periodismo, sin imaginar que 15 años después ambos brillarían”, fue la descripción del video.

En el clip se ve a Melissa preguntándole a ‘Teo’ acerca de la influencia que había tenido Iván René Valenciano con él hasta ese momento. Martínez lo compartió y puso: “Jajajaja éramos unos niños. TEO”.