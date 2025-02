La creadora de contenido y empresaria, Daneidy Barrera Rojas, conocida en redes sociales como Epa Colombia, cumple su condena de cinco años y dos meses, en la cárcel El Buen Pastor en Bogotá.

Esta decisión ha generado muchas opiniones entre los ciudadanos, pues algunos piensan que es una condena muy severa. Igualmente, desde el 30 de enero cuando fue recluida ha experimentado muchas voces de apoyo, tanto de sus seguidores como el de su familia.

Asimismo, en entrevista con Noticias Caracol, Epa Colombia confesó que el proceso de adaptación en la cárcel ha sido difícil, y más porque tiene una niña pequeña en casa.

Escuchar a Epa Colombia con tanta entereza, determinación y fe, solo confirma que dentro de su propósito de vida está pagar su delito y cambiar la vida de muchas mujeres ahí dentro. Como ella lo dice fuera de su personaje es una mujer increíble que YA RESARCIÓ SU CULPA. pic.twitter.com/LhQ0qY5Upg — Reick🐺 (@Reickdice) February 14, 2025

“Uno ni al peor enemigo le desea que esté en la cárcel. Muy duro. Me recibieron bien, así como hay gente que me quiere, hay unos que no, pero fue bien, gracias a Dios”, indicó.

Asimismo, la cuenta de Instagram Rechismes mostró un video donde se ve a la influencer organizar su ropa, pues según otras reclusas se la habría desordenado.

#Exclusivo | Epa Colombia habla sobre su hija en entrevista exclusiva con Noticias Caracol. “No veo a mi hija desde hace 17 días. Ella me necesita. Yo tengo depresión postparto. Ha sido un tema muy difícil”.



Más en https://t.co/yqNEZK7rZ3 pic.twitter.com/jSXM4CWpJR — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) February 13, 2025

En el clip audiovisual se ve la celda desordenada con la ropa en el piso, lo que parece ser un acto de hostigamiento dentro del penal. Sin embargo, ni Epa ni la familia se ha pronunciado sobre el hecho.

Igualmente, los cibernautas rechazaron el acto de intolerancia por medio de las redes sociales. “Eso fue a robarle, de verdad que trato tan poco digno con ella”, fue uno de los comentarios.