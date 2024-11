Hace unas semanas los usuarios de redes sociales en Colombia se conmovieron con la historia de Ingrid Karina, una exmodelo de Stock Models que actualmente se encuentra en condición de calle en la ciudad de Medellín.

Lea también: Ella es Johana Osorio, la esposa de ‘Juanfer’ Quintero, que admiran por su belleza

En un video publicado por la creadora de contenido Andrea Moreno, la exmodelo contó un poco de su historia, afirmando que domina siete idiomas y tiene conocimientos en economía. Además, que inició su carrera en el modelaje a los 15 años y continuó hasta poco después de cumplir los 20.

Visiblemente conmovida por las preguntas que le formulaba Andrea Moreno sobre su vida personal, Ingrid Karina confesó que terminó en las calles de la capital antioqueña en medio de un dolor emocional muy profundo.

Lea además: Sebastián Martínez terminó con consecuencias de salud tras su papel en la serie de Netflix, ‘Accidente’

“Como todas las personas aquí en el bronx tienen un dolor afectivo. Me siento sola, le dediqué todos los años de mi vida a mis hijos. Duré 20 años casada, y en este momento estoy como perdida, no me ha ayudado nada Medellín, soy de Ocaña, Norte de Santander”, comentó.

Contó que uno de los episodios más difíciles de su vida fue sin duda el fallecimiento de su hija cuando la pequeña tenía siete años. “Perdí a mi hija (...) murió de una enfermedad”, señaló.

Lea aquí: Con este truco casero podrá lavar y blanquear traperos negros y percudidos

El video se volvió viral en redes sociales y muchos internautas reflexionaron sobre la historia de vida de Ingrid Karina, enviándole mensajes de apoyo y ánimo para que pueda salir de la situación en la que se encuentra actualmente.

Sin embargo, algunos también han aprovechado para divulgar información falsa sobre la exmodelo nortesantandereana, como la de su supuesto fallecimiento.

Leer más: A esto se dedica el padre ‘Chucho’ en Estados Unidos tras dejar Colombia por amenazas

“Bajo las influencias Ingrid Karina exmodelo de Stop Models fue atropellada hoy en el Bronx ya que se pasó corriendo todos los carriles”, se lee en una publicación de TikTok.

Otra versión indica que Ingrid Karino murió en el centro de rehabilitación. “La automedicaron en el centro y falleció. Descansa en paz Ingrid Karina. Siempre te recordaremos”, dice otra publicación.

Muchos internutas creyeron estas informaciones y comenzaron a lamentar la partida de Ingrid Karina, por lo que uno de sus hijos, Juan Antonio, tuvo que publicar un video desmintiendo todo esto.

Lea también: La actriz mexicana Silvia Pinal murió “en paz, tranquila y bella”, aseguran sus hijos

“Hola, les habla Juan Antonio, quiero decirles que mi mamá no ha sufrido ningún tipo de accidente ni ha fallecido”, comenzó diciendo el joven.

También alertó sobre personas inescrupulosas que pretenden estafar a nombre de su madre.

“Nuevamente me están llegando mensajes sobre cuentas que están pidiendo dinero a nombre de ella, esta es la única cuenta que yo he creado, el nombre es @ingrid karina y el usuario es ingridkarinamodelo con una sola ‘e’ y una sola ‘o’”, sostuvo.