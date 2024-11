El actor colombiano Sebastián Martínez es un excelente profesional recordado por sus papeles en Rosario tijeras, ‘Padres e hijos’ y actualmente en ‘Pálpito’.

A esto se dedica el padre ‘Chucho’ en Estados Unidos tras dejar Colombia por amenazas

Ella es Natalia, la hija de Giovanny Ayala que se roba la atención en Instagram

Así van las votaciones por el cuarto grupo de aspirantes a entrar a ‘La casa de los famosos 2′

Ha logrado estar en producciones internacionales donde se ha destacado. Además, cuenta con una familia hermosa que hizo con su esposa Kathy Sáenz, y su hijo, Amador.

Siempre los lleva en el pensamiento, no importa en el lugar que esté. Precisamente, el actor confesó en una reciente entrevista con el programa Día a Día de Caracol Televisión que hubo una serie que lo afectó notablemente.

Se trata de la serie transmitida por Netflix llamada ‘Accidente’ que trata básicamente del accidente que sufrieron unos niños cuando el inflable donde estaban se fue volando.

Algunos niños murieron y otros quedaron desaparecidos, pero lo malo de la historia es que Sebastián en su papel de ‘Zacarías’ fue el culpable de ese lamentable accidente.

La serie que tuvo éxito durante sus semanas de estreno en diferentes países del mundo, muestra que por el accidente se culpó a alguien que es inocente.

Y por eso, ‘Zacarías’ interpretado por Sebastián siente una culpa terrible que no lo deja vivir. Pues el actor confiesa que estas escenas le costaron un montón porque se trasportaba como si su hijo pudiera tener un accidente así, y le causaba conmoción.

Tanto así que al finalizar las grabaciones le quedó un malestar en la garganta que no puede describir.

“Todo trabaja inconscientemente, pero apenas entras a una situación de esas, la fibra adentro se mueve solita (…) No dije que no, pero me asusté muchísimo, o sea, no sé si me quiera meter ahí y logramos con Kathy, también me sirvió mucho para muchas cosas, pero también quedé… El primer y el segundo capítulo son fuertes, cuando lo vi con Kathy a mí me golpea, pero después pensé en un thriller”, contó.