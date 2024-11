Jesús Hernán Orjuela, más conocido como el padre ‘Chucho’ tuvo que dejar el país tras una serie de amenazas de muerte cuando era sacerdote de la parroquia Santuario Diocesano de la Divina Misericordia, en Bogotá.

El reconocido sacerdote ha participado en diferentes programas de la televisión colombiana, y en entrevista con ‘La red viral’ contó en el pasado mes de julio cuáles fueron los motivos por los que tuvo que abandonar Colombia.

“No me voy por miedo, me voy para proteger mi vida; las amenazas me obligaron a salir. Mis declaraciones, aunque sacadas de contexto, aumentaron estas amenazas. Es triste que en nuestro país hemos vivido en guerra; a mi abuelo lo mataron en esta guerra de muchos años”, dijo en el programa de tv.

Asimismo, el padre Chucho indicó que se radicaría en Estados Unidos solo un tiempo, mientras disminuían las amenazas en su contra y agradeció al gobierno estadounidense por acogerlo legalmente.

“Agradezco a los americanos que nos reciben y al gobierno de Estados Unidos por concederme una visa de residencia. Dios bendiga a los EE. UU. que algunos desprecian. Amo mi patria, pero como Jesús en el evangelio fue a su tierra y fue despreciado, así que debo ir a otro lugar”, añadió Orjuela.

El padre, querido por todos los colombianos, continúa conectado con sus feligreses en el país ofreciendo misas virtuales. La transmisión de las eucaristías son todos los días desde las 5:00 a. m (hora colombiana), a través de su canal de YouTube.

Respecto a sus actividades en el país norteamericano, el sacerdote aseguró que: “Se me abre la posibilidad de trabajar con muchas comunidades que me esperan y tantos estados que dicen que los visite. Eso sí, jamás dejaré de ser sacerdote”, enfatizó.