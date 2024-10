El éxito de Shakira no conoce fronteras, y mucho menos límites. La artista barranquillera acaba de anunciar un cambio importante en su esperada gira Las mujeres ya no lloran. Aunque los seguidores en Norteamérica esperaban verla en noviembre de este año, la propia Shakira ha comunicado que tendrán que esperar un poco más. La razón: el fenómeno que ha desatado la gira ha crecido más allá de las expectativas.

Lea también: Agotadas las boletas para ver a Shakira: “Estaré cantando en época de Carnaval, no pudo ser mejor”

En un mensaje a través de sus redes sociales, Shakira expresó su gratitud por el masivo apoyo que ha recibido.

“Quiero agradecerles a todos por el increíble cariño que me han mostrado. Esta gira ha tomado una dimensión que jamás imaginé”. Y no es para menos. La demanda de boletos ha sido tan abrumadora que lo que inicialmente estaba planeado para arenas ahora se trasladará a estadios.

Este cambio implica no solo más fechas, sino un espectáculo a una escala aún mayor, algo que según la cantante será “una experiencia inolvidable”.

Los conciertos en Norteamérica, que originalmente estaban programados entre el 9 de noviembre y el 15 de diciembre de 2024, se han reprogramado para mayo de 2025. La noticia ha generado tanto sorpresa como emoción entre sus seguidores, quienes verán a Shakira presentarse en escenarios más grandes que nunca. Las nuevas fechas serán reveladas el próximo lunes.

Lea también: Los 70 años de la Televisión en Colombia se conmemoran con conversatorio en Barranquilla

“Mis queridos fans, quiero darles las gracias por el apoyo extraordinario que me han dado desde el anuncio de mi gira, que ya están convirtiendo en la más importante de mi carrera hasta ahora. Tal y como Live Nation ha comunicado, mi producción ha crecido en tal magnitud, así como la demanda de entradas y más shows, que ha superado las expectativas más optimistas. Tanto, que la gira en Norteamérica ahora requiere de estadios y más fechas, para poder llegar a más de ustedes, por lo que ha sido trasladada a mayo del 2025″, compartió a través de un comunicado.

Agradeció la gran acogida que ha tenido de sus más grandes fanáticos, quienes las siguen sin importar el paso de los años. “ gracias de corazón por apoyarme en este momento de mi carrera. Sé que muchos de ustedes han hecho grandes esfuerzos para formar parte de estos conciertos. Su comprensión y cariño significan muchísimo para mí y me ayudan a seguir rompiendo barreras”.

Tal como lo había reseñado durante el 2023, está preparada para la gira más extensa de su carrera. “Los espero con ansias para celebrar juntos. Prometo darles todo de mí y ofrecerles el show más especial de mi vida, ¡el que se merecen! con todo mi amor y gratitud, Shakira”.

Instagram / @shakira

Por su parte, en Barranquilla la esperan el próximo 20 y 21 de febrero en el Estadio Metropolitano. La segunda fecha que salió a la venta este viernes se agotó en menos de dos horas.

“Me acaban de decir que se agotó la segunda fecha en Barranquilla, no me lo puedo creer. Estoy tan emocionada y además voy a estar cantando ahí en época de Carnaval, no puede ser mejor, es un sueño”.