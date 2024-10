Una obra de arte del Museo LAM en Países Bajos la arrojaron por error en la basura, porque eran dos latas de cerveza vacías pintadas meticulosamente con acrílicos, replicando cada detalle.

La obra llamada ‘All the good times we spent together’ hecha por el artista francés Alexandre Lavet fue confundida con basura cuando el técnico de ascensores que reemplazaba al encargado habitual la vio y la botó.

El museo que tiene su sede en la ciudad de Lisse, a unos 30 kilómetros de Ámsterdam emitió un comunicado tras el hecho: “Para el artista, las latas simbolizan recuerdos preciados compartidos con queridos amigos”.

“Si bien las veladas disfrutando de una bebida pueden parecer triviales en el gran esquema de las cosas, en última instancia encarnan momentos preciosos de conexión”, decía el comunicado.

Uno de las acciones más comunes del museo es que ponen las obras en parte no convencionales, en este caso la pusieron en el ascensor simulando haber sido dejadas por trabajadores de la construcción.

Esto aumentó la confusión de personas que no habitualmente saben esta información como lo que pasó con el técnico de ascensores que era primera vez que iba a ese lugar.

La directora del museo, Sietske van Zanten, detalló que la colección de LAM se centra en la comida y el consumo, con la intención de invitar a los visitantes a observar los objetos cotidianos con una nueva perspectiva.

“Nuestro arte anima a los visitantes a ver los objetos cotidianos desde una nueva perspectiva. Al exponer obras de arte en lugares inesperados, amplificamos esta experiencia y mantenemos alerta a los visitantes”, indicó.

Las latas de Lavet fueron recuperadas de una bolsa de basura, ambas intactas. Después las limpiaron y las exhibieron en un pedestal tradicional en la entrada del museo en Lisse, Holanda del Sur.