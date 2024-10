El lujo y la extravagancia de una de las bodas más codiciadas de los últimos años llega en forma de serie. Lo que fue el matrimonio entre la ícono de la moda, empresaria, artista discográfica y fenómeno DJ mundial, Paris Hilton y Carter Reum, ahora podrá ser visto en una docuserie de 13 capítulos que estrena el 15 de octubre en Universal+.

Bajo el nombre de ‘Paris in love’, la serie brinda a los fanáticos acceso directo a un lado auténticamente real de Paris que solo sus amigos y familiares más cercanos han visto hasta ahora, todo mientras navega y equilibra las luchas de la edad adulta, incluido un horario de trabajo exigente y planes para su futuro.

En medio de los preparativos y la planificación de la que posiblemente sea la boda más importante del año (sin presiones), la madre de Paris, Kathy Hilton (de la reciente The Real Housewives of Beverly Hills), y su hermana Nicky Hilton Rothschild, una socialité convertida en empresaria, la apoyarán mientras experimenta una montaña rusa de emociones, incluidos los nervios previos a la boda.

La serie documental seguirá a Paris a través de todos los hitos y momentos destacados de la planificación de una boda. Desde su fiesta de compromiso en Nueva York, hasta la compra del vestido de novia, la búsqueda de los lugares perfectos para la celebración de tres días, la despedida de soltero y soltera conjunta en Las Vegas y la despedida de soltera organizada por Kathy Hilton, los espectadores podrán ver de primera mano todos los detalles que implica la planificación de la fiesta más importante del año.

En ese sentido, uno de los episodios más importantes que se verá en la docuserie es la discusión que entabló el marido de Paris con la mamá de la modelo. ¿El conflicto? No podían ponerse de acuerdo en cómo organizar la boda. “Me estresé un poco cuando tuve que hablar con ellos porque a veces tenían opiniones muy distintas sobre cómo planear y llevar a cabo las cosas”, reveló Paris.

Por otro lado, el gran desafío de Paris Hilton como productora fue el de convencer a su marido de dejarse filmar para la docuserie. Carter Reum, quien tiene un muy bajo perfil, no aceptó de inmediato. De todas maneras, cuando supo lo importante que era el proyecto para Paris, le hizo frente a sus miedos.

“Toda la experiencia fue definitivamente nueva para él”, contó Paris y añadió: “Es un empresario muy serio que además viene de una ciudad muy pequeña, no estaba acostumbrado a los cámaras, a estar en el centro de la escena, eso fue algo nuevo, pero al mismo tiempo sabía que yo tenía muchas ganas de hacer esta serie, comprendía lo significativa que era esta producción para mí”.

Universal+/Cortesía La empresaria Paris Hilton y su esposo Carter Reum dieron el sí el 11 de noviembre de 2021.

¿Quién es Paris Hilton?

Paris Whitney Hilton nació en Nueva York el 17 de febrero de 1981. Su bisabuelo, Conrad, fue el fundador del imperio hotelero Hilton Hotel & Resorts y, de esta forma, la multifacética artista se rodeó de lujos a muy temprana edad y se convirtió en una socialité de renombre.

Sin embargo, Paris no quiso una vida cómoda sino triunfar en diferentes disciplinas en las que sentía que tenía mucho para ofrecer. Por lo tanto, no tardó en despuntar como estrella de reality con el fenómeno The Simple Life, una producción que registraba cómo ella -junto a su amiga Nicole Richie- salían de su “burbuja” de comodidad para experimentar una vida más austera.

Asimismo, la inquieta estrella se probó con éxito como cantante y en 2006 editó su primer disco, Paris, que le valió buenas críticas, especialmente por la canción con la que triunfó en los charts, “Stars Are Blind”, que fue popularizada en la película ganadora del Oscar®, Promising Young Woman.

En el mundo del cine, Paris también desarrolló una filmografía breve pero ecléctica, con títulos como House of Wax y el más autorreferencial, The Bling Ring. Antes de mostrar su vida en el documental de 2020, This is Paris. Hilton debutó como escritora con una obra autobiográfica, Confessions of an Heiress: A Tongue-in-Chic Peek Behind the Pose, coescrito por Merle Ginsberg, en el que ahondó en los pormenores de su vida como heredera. En la actualidad, triunfa como empresaria con su compañía, Slivington Manor Entertainment, que produjo Paris in Love y que apunta a ofrecer una mirada única en el mundo del streaming.