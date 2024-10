‘La Descarga’ llegó pisando fuerte en la televisión colombiana, se ha catapultado como uno de los programas de concurso con mayor éxito así lo dicen las cifras de audiencia pues se ha mantenido de primero o segundo en la lista del rating solo superado por Noticias Caracol, noticiero perteneciente al mismo canal que trasmite el reality.

Cada noche varios cantantes intentan convencer a Marbelle, Maía, Gusi y Santiago Cruz con sus voces para pasar a la siguiente etapa del concurso. Cruz es tal vez el jurado más veterano que tiene ‘La Descarga’ pero también tiene una interesante historia de vida.

Santiago siempre ha sido muy abierto sobre su pasado con sus adicciones con el alcohol y las drogas y en el podcast ‘Los hombres sí lloran’ contó como esa etapa también estuvo marcada por la música pero no como le hubiese gustado.

“Componía, pero de una de una manera muy vaga y no me atrevía a mostrar mucho. La verdad yo empecé a componer, ese cuento es bonito, porque si yo me pongo a hacer un promedio de las canciones que yo escribí entre mis 18 años, que fue cuando escribí la primera canción seriamente, hasta mis 30 años, que fue mi proceso de rehabilitación, el promedio es de una canción semestral”, le dijo a Juan Pablo Raba, conductor del podcast.

Para el cantante esto se traducía en una “terrible vergüenza”, pero también pensó en su devenir: su mayor inspiración para escribir eran los problemas que atravesaba aunque no muy contento con sus letras al final sus dificultades eran su musa ¿y si se terminaba?

“Cuando empecé la rehabilitación le pregunté a mi terapeuta: ‘Oiga, y si me pongo bien, ¿de qué voy a escribir?’ Porque la trampa que uno tiene es esa”, se preguntó.

Ese capítulo de su vida lo volvió a recordar en un reciente capítulo de ‘La Descarga’ en el que dijo que situaciones duras en la vida en ocasiones terminan catapultando a artistas lo que llamó “trampa” pues su dolor sirve de catalizador para grandes piezas musicales que luego los llevan al estrellato.

“Claro, toda esa trampa que nos da que nos han dejado esos grandes rockstars, como ‘El club de los 27′ y ‘Los poetas malditos’, que hay que estar muy jodido para hacer algo de cierto valor. Tener uno que sentir uno la obligación de estar mal para hacer algo de cierto valor”, indicó.

“Yo hacía todo lo que estaba mal, pero claro esa gente son unos genios y estando mal le salen cosas fantásticas. Yo tenía ese infierno y lo que hacía era un m***”, recordó.

Santiago Cruz luego de una dura batalla con sus adicciones en su juventud logró superarlas tras pasar por un proceso de rehabilitación.