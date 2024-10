El reality de cocina más famoso de la televisión colombiana ‘MasterChef Celebrity’, de ‘RCN’, ya está cerca de entrar a su recta final, pues ya solo quedan diez famosos en competencia. Tanto los participantes como los televidentes tienen las emociones a flor de piel, a la expectativa de quién ganará esta temporada.

Este año, que se emite la sexta temporada de la edición de celebridades, el programa culinario otorgará un jugoso premio de 200 millones de pesos para el ganador o la ganadora.

Los famosos que lograron ingresar al top 10 del reconocido programa de cocina son: Juan Pablo Llano, Catherine Ibargüen, Vicky Berrío, Dominica Duque, Paola Rey, Nina Caicedo, Cony Camelo, Carolina Cuervo, Martina la Peligrosa y Jacques Toukhmanian.

Las pruebas cada vez son más complejas, con el propósito de sacar lo mejor de cada concursante. En esta instancia casi final cualquiera puede sorprender con sus preparaciones, aunque hay algunos que se han destacado durante toda la temporada.

Los jurados Adria Marina, Nicolás de Zubiría y Jorge Rausch tienen la tarea de decidir quiénes avanzan en la competencia y los que, por el contrario, deben abandonar para siempre la cocina de ‘MasterChef Celebrity Colombia’.

Por esto, los paladares de los reconocidos chefs deben estar a punto cada jornada para tomar decisiones radicales que irán marcando el rumbo del programa.

Ellos suelen ser enfáticos en recordarle a los participantes que nunca se deben confiar y bajar la guardia, creyendo que una preparación es fácil o que tienen la receta perfecta, pues muchas veces no se trata del que mejor cocine, sino de quien menos errores cometa.

Ya se ha visto en temporadas anteriores que algunos de los concursantes que se perfilaban para llegar a la gran final terminan siendo eliminados muy temprano solo porque su plato tiene un error de más que su rival.

Los televidentes ya tienen sus favoritos y a través de las diferentes redes sociales les mandan mensajes de apoyo. También se quejan por algunas situaciones que consideran injustas y comentan las anécdotas que quedan de la convivencia entre las celebridades en el reality de ‘RCN’.

Justamente en esta etapa decisiva, el programa dejará de emitirse durante algunos días de la presente y próxima semana.

¿Por qué ‘MasterChef Celebrity Colombia’ saldrá de la programación de RCN?

El reality dejará de emitirse para ceder su espacio en la programación nocturna del canal ‘RCN’ a los partidos de la doble fecha de la Eliminatoria Sudamericana al Mundial de México, Estados Unidos y Canadá 2026.

Este jueves 10 y viernes 11 de octubre se cumplirá la fecha 9 del clasificatorio. Los encuentros Bolivia vs. Colombia, Venezuela vs. Argentina, Ecuador vs. Paraguay, y Chile vs. Brasil se darán el primer día.

Colombia, la única selección que no sabe de derrotas en la Eliminatoria Sudamericana al Mundial 2026, luchará contra los 4.090 metros de altitud de El Alto, cuando se mida a Bolivia, a partir de las 3 de la tarde.

Mientras que para el viernes quedó el partido entre Perú y Uruguay.

Cortesía FCF James Rodríguez y Luis Díaz dialogan en una práctica en Cochabamba, Bolivia.

El próximo martes 15 de octubre será la fecha 10 de la Eliminatoria. A las 3:30 de la tarde de ese día la selección Colombia recibirá a Chile en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez, en Barranquilla.

‘MasterChef Celebrity Colombia’ no podrá emitirse debido a que algunos de estos partidos se jugarán en el mismo horario y el canal ‘RCN’ los transmitirá.