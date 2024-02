“Esta derrota nos sirve para corregir”: Víctor Cantillo

“El profe está haciendo un buen trabajo. Para él no es fácil tomar decisiones, es difícil, pero hace una gran labor. Nosotros perdimos dentro del campo, no hicimos lo que teníamos que hacer. No hay que formar un escándalo por esto. Nos sirve para mejorar para lo que viene”, comentó el deportista.

Por último, Víctor Cantillo, aunque no estará presente por lesión, señaló que Junior deberá ir a ganarle a Santa Fe, el próximo miércoles, a las 7:45 p.m., en el estadio El Campín.

“Ese tema de la altura debemos perderle el miedo. Tenemos que ir con la convicción de que podemos ganar allá. Tenemos un gran equipo y debemos ir con todo para traernos los tres puntos”, concluyó.