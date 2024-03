Uno por uno: pocos se salvan en la derrota de Junior ante Patriotas

Roberto Hinojoza (4). No se sintió en el campo. Bajó mucho su nivel con relación a los partidos anteriores. Casi no tocó el balón.

Yimmi Chará (4). No se sintió en el partido. Tuvo una ocasión para anotar comenzando el juego y la erró. Después no apareció en el campo.

Déiber Caicedo (5). Sin tener un gran nivel, sí fue el que más intentó de los de arriba por su sector. Sin embargo, tampoco pudo pesar en el juego.

Carlos Bacca (4). Otro que tampoco se sintió en el juego. Le dio un buen pase a Chará comenzando, pero nada más que eso.

José Enamorado (4). Se esperaba que con su ingreso se consiguiera un mejor ataque. No obstante, no estuvo fino y no generó nada.