Uno por uno: Jefferson Martínez y Déiber Caicedo, los únicos que se salvan

Jefferson Martínez (6). Salvó varias oportunidades en el juego. En el primer tiempo aguantó el cero para el equipo. Cumplió en su labor.

Edwin Herrera (5). No lo hizo mal, pero tampoco fue el mismo de los anteriores juegos. Cumplió en su rol, sin embargo, se espera que dé más.

Jermein Peña (5). De la defensa, tal vez fue el de mejor nivel. No se complicó mucho y ganó varios duelos. Ojalá siga mejorando.

Emanuel Olivera (5). No lo hizo mal, pero sí bajó el rendimiento con relación a los juegos anteriores. No fue el líder defensivo.

Gabriel Fuentes (5). Unas buenas y otras malas. No se puede negar que luchó en todo el juego, no obstante, no estuvo en su mejor versión.

Didier Moreno (4). De los más flojos del equipo. Muchos pases mal dados, se complicaba solo. Discreto rendimiento en el mediocampo.

Hómer Martínez (3). Si bien la expulsión fue muy exagerada por el árbitro, la realidad es que fue muy infantil lo que hizo. Horrible partido.