Uno por uno: Déiber Caicedo y Ceballos, los únicos que se salvan en Junior

Emanuel Olivera (5). Entró para corregir los errores de Peña y se vio un poco mejor. Unas de cal y otras de arena. Partido regular para el central.

Steven Rodríguez (3). No mete miedo, no aporta, no suma, no logra generar peligro. Ayer tuvo una nueva oportunidad y la desperdició.

Fabián Ángel (3). Entró sin ganas, lento, inseguro. Su misión era darle control y claridad al equipo en el medio y no cumplió con la tarea.

Kevin Padilla Madrid (3). Otro canterano que entró sin ganas. Se le vio nervioso, sin ingenio y sin explotar su mayor potencial, la velocidad.

Andrey Estupiñán (3). Otro que entra y como si nada hubiese pasado, porque aporta muy poco. Otra oportunidad perdida en Junior.