Uno por uno: otra vez Déiber Caicedo y pare de contar

Luis González. Su ingreso le dio un aire distinto a la ofensiva rojiblanca, pero no alcanzó. Buscó, intentó, pero sin suerte. Vuelve de a poco.

Jermein Peña. Entró tras la lesión de Ceballos y mostró ganas, deseos de aportar algo. Incluso intentó en ataque, pero no le salió. Se le anota.

Steven Rodríguez. Es otro de los que entra y no se siente. Le cuesta, no da la mano, no ayuda, se ve alejado, sin ganas, desenchufado.

Kevin Padilla Madrid. No muestra ganas. Entra y es como si no pasara nada. No se le ve esa energía típica del joven que quiere mostrarse.

Vladimir Hernández. Tuvo el gol del triunfo y salió con un remate ‘mordido’, sin fuerza, sin dirección. Listo, pare de contar. No dio más.