Después de años de cruzarse en playlists, festivales y en los comentarios de sus fans, finalmente sucedió: María Becerra y Paulo Londra se unieron en una canción.

El resultado se llama ‘Ramen para dos’, y más allá de su título curioso, es una balada melancólica cargada de emociones, donde el R&B y el trap se mezclan con una lírica cruda y directa.

La historia detrás del tema es tan espontánea como viral. María comenzó a componerlo en un vivo de Instagram, improvisando versos mientras sus seguidores comentaban en tiempo real.

El fragmento voló por las redes y la reacción fue unánime: esa canción tenía que ser con Paulo. Y así fue. Becerra y Londra, identificados con los números 22 y 23, respectivamente, se encontraron en el estudio y grabaron esta colaboración que muchos consideran histórica.

“Muy feliz de que se haya dado esta colaboración, la gente la venía pidiendo hace mucho”, contó María. “Con Paulo nos debíamos este cruce en el estudio, veníamos compartiéndonos canciones pero no encontrábamos el momento justo. Así que que se dé en esta canción, donde desde el primer momento la gente captó la esencia, está buenísimo”.

La letra habla del desamor, del duelo que deja una relación fantasma, esas que no cierran del todo y que duelen más por lo que no se dijo. “Sigo pidiendo ramen para dos, pongo audios viejos para escuchar tu voz. Desde el día en que te fuiste, yo no sé por qué mierda no volviste…”, canta María en uno de los versos más intensos del tema.

El videoclip, dirigido por Diego Peskins y producido por Virgen Films, refuerza esa sensación de soledad compartida. La protagonista atraviesa su rutina como si estuviera acompañada por alguien que nunca termina de aparecer. Paulo Londra aparece, pero no como un antagonista, sino como parte de ese lazo distorsionado por la nostalgia, la ilusión y la falta de respuestas.

“Me acuerdo que estaba en casa y Martina, mi novia, me mostró lo que estaba pasando con la canción en las redes”, relató Paulo. “Cuando la escuché sentí que estaba re buena y que tenía que sumarme. Con Maria ya veníamos compartiendo música, pero no se daba el momento… y con este tema se dio esa conexión que estábamos esperando. Me puso muy contento que la gente lo pidiera así, con tantas ganas, y re agradecido con Mari por invitarme a ser parte”.

“Ramen para dos” no es solo una canción; es la respuesta a un deseo colectivo, una conexión musical que tardó en llegar pero que se siente honesta, íntima y muy argentina. Con esta balada, Becerra y Londra suman un capítulo fuerte a sus carreras y a la escena musical del país.

