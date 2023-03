“Uno se va triste e impotente, teníamos el triunfo en las manos”: Vladimir

“En lo personal contento por el gol, pero aquí lo importante era ganar, así que me voy con un sinsabor. Al comienzo no era titular, el profe llegó, me ha brindado esa confianza que uno necesita y de a poco se van viendo los resultados. Hay que seguir ayudando al equipo, no solo con un goles, sino con buenos resultados”, expresó.

Pese al duro momento y a la ventaja que ya el octavo le sacó a Junior, Vladimir sigue confiando en la clasificación a los cuadrangulares semifinales de la Liga I-2023. Mientras haya vida, el araucano seguirá soñando con lograr el objetivo.