“Junior está para pelear cosas importantes”: Santiago Mele

En la victoria 3-1 del cuadro rojiblanco ante Águilas Doradas este sábado, en el estadio Metropolitano, tuvo una jugada que hizo que los presente corearan su nombre. Le atajó un penal a Marco Pérez sobre el final del partido y evitó que recortaran la diferencia de gol del equipo.

“En la tarea del arquero siempre es fundamental la mayor cantidad de información posible acerca de los pateadores y en ese sentido tenemos un gran equipo de trabajo. Para mí fue muy lindo atajar un penal de local con el arco de Junior y recibir el cariño de mis compañeros. Cuando uno ve que sus compañeros confían en uno eso es algo muy gratificante. Estoy agradecido con la hinchada, porque siempre han sido cariñosos conmigo”, señaló el portero.

“En el momento del penal me acerqué, primero a protestar y después me llamó José María. Ya me había dicho antes del partido y siempre intento hablar con él sobre los pateadores y uno reconoce que, cuando alguien tiene experiencia, hay que pedir consejos. Sabía que era un pateador que le gusta esperar, mirar al portero, me dijo que aguantara hasta el final, me transmitió confianza y eso es vital”, complementó.

El uruguayo, que viene de estar convocado con su país en la doble jornada de la Eliminatoria Sudamericana en noviembre, aseguró que este grupo “depende de Dios”.