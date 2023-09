¿Cómo pinta el panorama de Junior en la Liga II?

El empate 1-1 frente a Nacional y, sobretodo, las derrotas ante Chicó y Tolima (1-0 ambas) oscurecieron el panorama y ya la clasificación no se ve tan nítida.

Solo restan seis partidos en el horizonte, un botín de 18 puntos que sumados a los 17 que ostenta actualmente el equipo representarían 35 unidades, más que suficientes para clasificar.

Teniendo en cuenta lo que ocurrió en el primer semestre, donde el octavo (Deportivo Pasto) entró a los cuadrangulares semifinales con 29 enteros (el Junior de ‘Bolillo’ Gómez se quedó con 28), con cuatro triunfos (tres de local y uno de visitante), Arturo Reyes y su combo llegaría al anhelado grupo de los ocho.

En estas cuentas alegres Junior se encuentra muy vivo. Con su triste recambio ofensivo sí huele a formol. No contar con alternativas confiables y efectivas para reemplazar a José Enamorado y Luis ‘Cariaco’ González ha sido el principal problema. No es tan grande la diferencia cuando están Santiago Mele o Jefferson Martínez, Jermein Peña o Emanuel Olivera, Wálmer Pacheco o Edwin Herrera (más allá de que cada quién tiene sus consideraciones sobre cuál de esas opciones debe jugar), pero de mediocampo hacia arriba no se vive actualmente una competencia pareja.