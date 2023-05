Once Caldas vs. Junior: hay que dar la estocada

Junior logró darle la vuelta al timón de la mano del ‘Bolillo’ Gómez y hoy, pese a todo, pelea con optimismo de cara a la clasificación a los cuadrangulares semifinales de la Liga I-2023.

¿Lo logrará? La respuesta la obtendremos en estas últimas tres jornadas, donde el ‘Tiburón’, séptimo en la clasificación, necesita sumar, por lo menos, seis puntos para llegar a los anhelado 30 y así poner pie y medio del otro lado, junto a los equipos que pelearán por la primera estrella del año.

El primer paso debe darlo este sábado en Manizales ante un Once Caldas en crisis. Junior está obligado a darle la estocada a un equipo que llega tocado física, futbolística y mentalmente (no gana hace nueve fechas y ubica último en la tabla, con solo 12 puntos sumados). Que no pase lo de Cali (cayó 3-2 ante un Cali en tinieblas). Acá hay que dar el paso y aprovechar la coyuntura para poder sumar tres puntos claves en las cuentas pensando en la clasificación.

El duelo, pactado a las 8:25 p.m., es la primera ‘final’ de las tres mencionadas que le faltan al ‘Tiburón’. Las otras dos son ante el Deportivo Pereira, en el ‘Metro’, y frente al Atlético Huila, en el Guillermo Plazas Alcid. Son tres rivales que llegan virtualmente eliminados a esta fase decisiva del ‘Todos contra todos’, por lo que Junior pone a prueba su jerarquía para dar el paso que se necesita para instalarse en los cuadrangulares.

Para este duelo ante el ‘Blanco Blanco’ de Manizales, el ‘Bolillo’ Gómez, que ya encontró su equipo base hace varias fechas, le dará continuidad a los que han venido actuando. ¿Variantes? Seguramente en defensa, donde la lógica dicta que volverán al centro de la zaga los defensores que han oficiado de titulares lejos del ‘Metro’: Iván Scarpeta y el uruguayo Federico Andueza.

Una duda, la presencia en la formación inicialista de Didier Moreno. El volante, que terminó con una molestia en el triunfo ante Millonarios, viajó con el grupo, pero Bolillo no se atrevió a asegurar su presencia desde el pitazo inicial. De llegar, su pareja en el medio saldría entre Carlos Sierra y Hómer Martínez.

Adelante, los mismos, salvo algún cambio sorpresivo (que lo acostumbra a hacer ‘Bolillo’ de vez en cuando y de cuando en vez). Los escogidos serían Vladimir Hernández, Brayan León, Léider Berrío y Luis ‘el Chino’ Sandoval.

En el arco repetirá —como ya lo confirmó el entrenador— Jefferson Martínez, pese a que Sebastián Viera vuelve a una convocatoria tras superar la lesión que lo sacó de competencia hace siete partidos (su último juego fue el empate a dos goles frente al Unión, en Santa Marta, el pasado 26 de marzo).