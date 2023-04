“No oigo, ni veo, ni escucho nada”: ‘Bolillo’ sobre comentarios de Pinto

Le restó importancia. No se da mala vida por eso. Hernán Darío Gómez no quiso meterse en el rifirrafe de palabras con el entrenador del Cali, Jorge Luis Pinto, quien en la mañana de este martes había asegurado que esperaba que él hubiese “cambiado sus costumbres”.

“No oigo, ni veo, ni escucho nada. Soy como Shakira. Si me saluda lo saludo, yo tengo aprecio y cariño por él. Yo lo saludaré, sino lo hace cosa de él. Yo no sé a qué viejas costumbres dice, porque yo no tengo problemas con los técnicos, solo con él esa vez. Yo no tengo problemas, solo con la prensa”, manifestó el entrenador sobre ese tema.

Luego de saltarse la polémica, el estratega habló del partido que tendrán este jueves, a las 6:10 p.m., ante Deportivo Cali.

“La historia de los dos equipos es grande, pero los grandes son grandes por su historia, no por el momento. Si Cali estuviese último y Junior 19 fuese un partido difícil para los dos. Millonarios juega bien, pero fue a Santa Marta y la pasó duro. Todo está parejo”, aseguró.

Del mismo modo, el timonel aseguró que los centrales volverán a ser Iván Scarpeta y Federico Andueza: “Los centrales ante Cali serán Scarpeta y Andueza. Roto los defensores porque son caprichos míos, de técnico (risas)”.

El técnico, que viene de lograr dos triunfos seguidos, manifestó que los futbolista van comprendiendo cada vez más su idea, pero dijo que todavía no han ganado nada.

“Aquí hay un buen entendimiento, de ellos y nosotros, hay un trabajo que ha ayudado y los resultados a favor han hecho que se vuelvan seguros. Todavía falta mucho trabajo. Nos sentimos todavía preocupados. No estamos clasificados, todos están pegados. Hay estrés y tensión”, comentó.

Por último, el antioqueño aseguró que Jhon Vélez irá sin problemas a la selección Colombia, aunque el club no esté obligado a cederlo.

“Jhon Vélez irá sin problemas a la selección Colombia. Yo quisiera que todos los jugadores míos todos fuesen convocados. Está es la casa de la selección y es bueno que los jugadores jueguen con Colombia”, concluyó.